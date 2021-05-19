Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Konsept ve temasını müze müdürü Nihat Tekdemir’in tespit ettiği yeni teşhirin bilimsel danışmanlığı Prof. Dr. Oğuz Tekin yaptı. Beyoğlu’ndaki müzenin koleksiyonları numizmatik ve etnografik olmak üzere iki ana kısımda gezilebiliyor. Müzede farklı dönemlere ait sikkeler, tombaklar, gümüş eşyalar, cep saatleri ve M. Kemal Atatürk’e ait eşyalar ziyaretçilere sunuluyor.

55 BİN PARÇALIK SİKKE KOLEKSİYONU

Yapı Kredi Müzesi sikke koleksiyonu ise, dünyanın önemli özel koleksiyonları arasında sayılıyor. Elli beş bin parçadan meydana gelen sikke koleksiyonu sayesinde, MÖ 7. yüzyıldaki Lidyalılardan günümüze tarihin bütün katmanlarını kronolojik olarak takip etmek mümkün oluyor. Koleksiyon içinden seçilen 250 adet elektron, altın, gümüş ve bakır sikke ile paranın tarihî yolculuğu müze ziyaretçilerine aktarılıyor.