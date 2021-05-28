Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşayan herkesin, merkez bir ilçe olarak konumlanan Fatih ile doğal yoldan bir irtibatı olduğunu söyledi.

Turan, Fatih Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul’un en büyük kapasiteye sahip kütüphanelerinden biri olacağının altını çizerek, “Burada gördüğünüz alanların tamamı geçmişte belediyeye ait birimler olarak kullanılıyordu, bir takım müdürlüklerdi, fuaye alanlarıydı. Biz burada yeni bir bina kiralamadan, buradaki çalışma birimlerimizi mevcut binamız içerisine tekrar yeni bir düzenlemeyle yerleştirdik” dedi.

"GENÇLERE TESLİM EDİYORUZ"

Turan, belediye hizmet binasının en değerli, kıymetli ve güzel alanlarının gençlerin hizmetine sunulmasını önemli gördüğünü belirterek, “Belediye binamızı gençlerimize açıyoruz ve gençlere teslim edeceğiz. Bunu temsili olarak da çok önemli buluyorum” ifadesini kullandı.

Brüt 4 bin metrekare üzerine kurulu, net 3 bin metrekare kullanım alanına sahip kütüphanede, 33 bini ödünç alınabilen 40 binden fazla kitabın yanı sıra 50 bilgisayar yer alacak. Aynı anda 400 öğrenci ve kitapseverin yararlanabileceği mekânda, 30 kişilik seminer salonu ile 50 kişilik kafeterya da konuklara hizmet verecek.

Salgın tedbirleri kapsamında hafta içi 08.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kütüphanenin, gelecekte 7 gün 24 saat açık olması planlanıyor.