Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik ortak yapımıyla ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik' sloganıyla hayata geçirilen “Yanında” isimli albümün ilk şarkısı ‘Yuvam' müzik platformlarında yerini aldı. Albümde 4 farklı sigorta ve emeklilik ürünü, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatılıyor.

Yuvam Sigortası rap, güvenli sürüş bilgilendirmesi rock ve ska, bireysel emeklilik ürünü arabesk ve tamamlayıcı sağlık sigortası bir yaz şarkısıyla albümde yerini alırken, albümün ilk şarkısı “Yuvam” müzik platformlarından dinlenebiliyor. Kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitleri anlatan şarkının klibi ise sigorta şirketinin sosyal medya hesaplarından izlenebildiği belirtildi.

“Ürünlerimizi müzik eşliğinde eğlenceli bir dille gençlerimizle buluşturuyoruz”

Gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “İş dünyasının üzerinde sıkça düşündüğü Z kuşağını anlamak ve onlarla bağ kurmak kurumsal önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknik konuları, güncel pazarlama bakış açısıyla ele alarak takipçilerimiz nezdinde değer oluşturmak da pazarlama iletişimimizde odaklandığımız noktalardan bir tanesi. Allianz Motto Müzik'i 2015 yılında tam da bu amaçla hayata geçirmiştik.

Şimdi, ‘Yanında' isimli albümümüzle birlikte yayıncı kimliğimize, müzik ve klip yapımcısı kimliğimizi de ekliyoruz. ‘Sigorta' ve ‘gençlik' kavramlarını, yeni neslin dinamiklerine uygun olarak dijital dünyayla buluşturmak için müziğin gücüne inanıyoruz. Ürünlerimizin gençlere sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla birleştiriyoruz" dedi.