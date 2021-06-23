Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Faaliyet İstanbul Feriye Sinemasında yapılan bir toplantıyla basına tanıtıldı. Toplantıda konuşan TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yarışma hakkında bilgi vererek “İlk iki senede toplamda ortak yapım, ön alım ödülü ve uluslararası Türk payı ortaklığı olarak toplamda 21 ödül verdik. Şimdi organizasyona devam ediyoruz. Zannediyorum uluslararası festivallerde etkili olacak Türk filmlerinin yolunu açmış olacağız. Amacımız sadece fon sağlamak değil, aynı zamanda eğitim vermek. Türk sinemasının dünyayla buluşmasını amaçlıyoruz. Çünkü Türk sineması beklediğimiz noktada değil. Dünyanın ikinci büyük dizi ihracatçısıyız ama yerli sinema, temsil kabiliyeti olarak dizilerin bulunduğu noktanın yarısına bile gelemedi” diye konuştu.

YURT DIŞINDA DA TEMSİL EDEBİLECEKLER ÖNCELİKLİ

Yerli sinema çevrelerinde ideolojik saplantılarla hareket edildiğine de vurgu yapan Yavuz “Festivallerde biz buna rastlıyoruz. Mesela ‘Omar ve Biz’ filmimiz Antalya Film Festivali’nde çok yoğun eleştiri aldı ama sonra Arjantin, Paris ve Varşova gibi yerlerde yapılan festivallerden çok iyi ödüllerle döndü” diye konuştu. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise uluslararası potansiyeli olan, Türk sinemasını yurt dışında da temsil edebilecek projeleri seçmeye çalıştıklarını söyledi.

ÜÇ ORTAMDA YAPILIYOR

12 Punto TRT Senaryo Günleri, dokuz farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda yapılıyor. Paneller, masterclass’lar, söyleşiler ve sunumların bir kısmı online ortamda gerçekleştirilecek. Online faaliyetlerin bir kısmını ise seyirciler fiziki mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Feriye Sinemasında seyredebilecek. TRT 2’de de her akşam naklen yayın ve özel programlar olacak.

Yerli sinemaya ilk robot oyuncu Robotlar, beyazperdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aypera da, Türkiye’nin ilk robot oyuncusu olarak yapımcı Birol Güven’le sinema filmi sözleşmesi imzaladı.

Kaplanoğlu’nun filmi Cannes’da 74. Cannes Film Festivali’nin programı dün açıklandı. Türkiye’den yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık” serisinin ikinci halkası “Bağlılık - Hasan” da festivalde gösterilecek filmler arasında yer aldı.