Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
26.07.2021 - 15:51 | Son Güncelleme: 26.07.2021 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
Etiketler : Arslantepe Höyüğü,UNESCO,
797779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/797779.aspx
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