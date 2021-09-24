Türkiye Gazetesi

10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkına 658 eser dalgıçlar tarafından indirildi. Su altı fotoğrafçısı Şükrü Gürsoy 25 dalış yaparak 30 saat boyunca o anları görüntüledi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dalış kıyafetlerini giyerek eşlik etti. Kaymakam Yazıcı, projeyle yılda 80 bin olan dalış sayısının 300 bine ulaşmasının ve turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasının amaçlandığını söyledi. Eserler, 5 metreden 20 metreye kadar ziyaretçilere keyifli bir seyir sunacak.

2 bin 400 yıllık Likya kaya mezarı tesadüfen bulundu Antalya'nın Demre ilçesinde arazide iş makinesiyle kazı yapılırken, 2 bin 400 yıllık Likya kaya mezarı ortaya çıkarıldı. Likya Uygarlıkları Müzesi ekibi tarafından bölgede kazı çalışması başlatıldı.