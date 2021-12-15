Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden (YEDAM) destek alan insanların hikâyelerini ihtiva eden Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı, toplumun her kesiminden insanların birbirinden farklı tecrübelerinden ilham alınarak oluşturulan 19 hikâyeden meydana geliyor. Kurgulanan hikâyelerde; çıkmazlarda kaybolanların feraha erişmeleri, insan umuduna dair izleri ve renkleri solanların yeniden yeşerme serüveni yer alıyor. Editörlüğünü Özlen Çopuroğlu’nun yaptığı eser, Yeşilay Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

Yeşilay Karikatür Yarışması'na başvuru zamanı Yarışmada alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanılacak.

Yeşilay Başkanı'ndan uyuştucu ikazı: Çocuklarınızı ilgisiz bırakmayın Uyuşturu-cu ile ilk tanışma döneminin 15-25 yaş arası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mücahit Öztürk anne babaları uyararak “Ergenlik bağımlılık için en tehlikeli dönem. Her şeyi sizinle konuşma-sına fırsat tanıyın” dedi.