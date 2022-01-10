Türkiye Gazetesi

Aralık ayında vizyona giren ve gişe rekorları kıran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmine dair detaylar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadarki en başarılı ikinci Marvel filmi olan ve ABD'de 700 milyon dolara yakın gişe hasılatına imza atarak tüm zamanların en iyi hasılat yapan 6. filmi olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'a dair yeni bir açıklama da Andrew Garfield'dan geldi.

EN DOKUNAKLI SAHNE 'DOĞAÇLAMA'YMIŞ

Garfield, filmin en dokunaklı ve en iyi sahnelerinden birinin arkasında kendisinin olduğunu belirtti. Indepent Türkçe'de yer alan habere göre; konu hakkında konuşan oyuncu, Variety'e verdiği röportajda filmdeki rolünden bahsetti ve filmin en dokunaklı repliğinin arkasında 'kesinlikle' kendisinin olduğunu söyledi.



Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un önündeki tek film tüm zamanların en başarılı filmi Avengers: Endgame.

Filmin sonlarına doğru kötü adamlara karşı üç Örümcek Adam'ın bir araya geldiği sahnede parmağı olduğunu söyleyen Garfield, bu sahnede Örümcek Adam versiyonu diğer iki 'kardeşine' onları sevdiğini söylüyor.

Garfield, "Filmde Maguire ve Holland'a bakarak doğaçlama yaptığım bir replik var ve onlara onları sevdiğimi söylüyorum. Onları sadece ben sevdim" dedi.

Filmin hayranları sosyal medyada bu açıklamaya karşılık verdi ve birçoğu oyuncuyu replik için övdü.