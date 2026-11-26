Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Asil Gök ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırarak dünyaevine girdi. Sanat camiasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğünden paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez mutluluğunu evlilik haberiyle duyurdu.

10 yıllık beraberlik resmiyete döküldü! Derya Uluğ'un düğününe ünlü akını

Bir süredir meslektaşı Asil Gök ile birliktelik yaşayan Uluğ, sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifi karşısında mutluluğunu gizleyememiş ve teklife "Evet" cevabını vermişti. Evlilik hazırlıklarına başlayan çift, daha sonra aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Birlikteliklerini resmiyete dökmek için düğün gününü bekleyen ünlü çift, dün akşam düzenlenen törenle muradına erdi. Yaklaşık 10 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan Derya Uluğ ve Asil Gök, sevdiklerinin huzurunda hayatlarını birleştirdi.

10 yıllık beraberlik resmiyete döküldü! Derya Uluğ'un düğününe ünlü akını

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Ünlü çiftin mutlu gününde sanat dünyasından pek çok tanınmış isim de yalnız bırakmadı. Aile üyeleri ve yakın dostlarının yanı sıra çok sayıda sanatçının katıldığı düğünde renkli anlar yaşandı.

10 yıllık beraberlik resmiyete döküldü! Derya Uluğ'un düğününe ünlü akını

Geceden paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutluluğuna ortak olan hayranları, ünlü çifte tebrik mesajları yağdırdı. Çiftin düğün fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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