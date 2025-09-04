14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi
Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Boşanma haberlerini doğrulayan Yasemin Özilhan, yaptığı ilk açıklamada “Aldatma ve ihanet yok” dedi.
Oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adlı çocuklarını kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşadı.
Sosyetik çift Yasemin ve İzzet Özilhan, evlilikleri boyunca zaman zaman boşanma söylentileriyle karşılaştı. Yasemin Özilhan, 2022’de çıkan ayrılık iddialarını eşiyle paylaştığı bir fotoğrafla yalanlamıştı. Yıllar geçmesine rağmen son dönemde aynı iddialar tekrar gündeme geldi ve ikili hakkında çıkan dedikodular bu sefer doğru çıktı.
YASEMİN ÖZİLHAN: ALDATMA VE İHANET YOK
İzzet Özilhan ile haklarında çıkan boşanma iddialarına bir süredir sessiz kalan Yasemin Özilhan sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Oyuncu, 14 yıllık evliliğini İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını vurgularken, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.
Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”