14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi

Oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adlı çocuklarını kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşadı.

Sosyetik çift Yasemin ve İzzet Özilhan, evlilikleri boyunca zaman zaman boşanma söylentileriyle karşılaştı. Yasemin Özilhan, 2022’de çıkan ayrılık iddialarını eşiyle paylaştığı bir fotoğrafla yalanlamıştı. Yıllar geçmesine rağmen son dönemde aynı iddialar tekrar gündeme geldi ve ikili hakkında çıkan dedikodular bu sefer doğru çıktı.

YASEMİN ÖZİLHAN: ALDATMA VE İHANET YOK

İzzet Özilhan ile haklarında çıkan boşanma iddialarına bir süredir sessiz kalan Yasemin Özilhan sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Oyuncu, 14 yıllık evliliğini İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını vurgularken, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.

Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı: