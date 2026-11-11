17 yaşındaki Elanur Gümüşay’dan 15 gündür haber alamayan ailesinin endişeli bekleyişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son buldu. Antalya’nın Kaş ilçesinde 28 Ekim’de ortadan kaybolan genç kızın ailesi, Elanur’un akranı Mertcan Ozan ve yakınları tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Kayıp olayının araştırıldığı canlı yayına bağlanan Elanur ise kendi kararıyla evden ayrıldığını söyledi. Mertcan Ozan ile evlenmek istediğini açıklayan genç kızın sözleri, aileler arasında tartışmaya neden oldu. Canlı yayında yaşanan gerginlik üzerine Müge Anlı ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen de anne Elvan Hanım'a yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elanur Gümüşay vakasında, taraflar arasındaki aile bağı da ortaya çıktı. Programa katılan anne Adalet Hanım ve Elanur'un yakınlarıyla yapılan görüşmeler sırasında iki tarafın teyze çocukları, dolayısıyla kuzen oldukları anlaşıldı. Çocuklarının kaybolmasıyla ilgili birbirlerini suçlayan aileler arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

“NEREDE YATIP KALKIYOR HABERİMİZ YOK”

Kızının henüz 17 yaşında olduğunu ve daha önce de birkaç kez evden ayrıldığını anlatan ailesi, genç kızın güvenliğinden endişe duyduklarını belirtti. Elanur'un nerede kaldığını ve temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını bilmediklerini söyleyen aile, "Çocuğum aç mı susuz mu bilmiyorum, nerede yatıp kalkıyor haberimiz yok" diyerek kızlarına kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Elanur'un amcası Gökmen Bey ise programa telefonla katılarak kaçırılma iddialarına karşı çıktı. Çocukların kendi istekleriyle evden ayrıldığını savunan Gökmen Bey, daha önce yaşanan benzer durumlarda onları ailelerine geri götürdüklerini ifade etti. Öte yandan Elanur'un geçmişte sığınma evinde ve yurtta kaldığını belirten ailesi, genç kızın başkalarının etkisinde kaldığını iddia etti.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

ELANUR’DAN BEKLENEN HABER GELDİ

Programın bugünkü canlı yayınına Elanur Gümüşay telefonla bağlandı. Yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız, ortadan kaybolmasının arkasında bir kaçırılma olayının bulunmadığını belirterek evden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Telefon bağlantısında Mertcan Ozan ile birlikte olmak istediğini ve onunla evlenmeyi düşündüğünü açıklayan Elanur, 38 gün sonra 18 yaşına gireceğini de söyledi. Genç kızın evlilik isteğini dile getirmesi üzerine stüdyoda tartışmalar yeniden alevlendi.

Elanur'un kendi iradesiyle evden ayrıldığını öğrenen annesi Elvan Hanım, canlı yayında büyük tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olmakta zorlanan anne, Adalet Hanım'a yönelik suçlamalarda bulundu. Taraflar arasındaki gerginlik, programın ilerleyen dakikalarında da devam etti.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

MÜGE ANLI'DAN SERT ÇIKIŞ: SEN BİR KERE SUS

Stüdyoda yükselen tansiyon üzerine araya giren Müge Anlı, tarafları sakinleşmeye davet etti. Özellikle genç kızın yaşı ve gündeme gelen evlilik hazırlıkları konusunda değerlendirmelerde bulunan Anlı, kızını zorla geri getireceğini söyleyen Elvan Hanım'a tepki gösterdi.

Anlı, anneye yönelik açıklamasında, "Gelmiyor kızın ne getirsinler. Seninle kimsenin anlaşması mümkün değil. Bu işin sonu iyi değil, sen bir kere bir sus" ifadelerini kullandı.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

ŞEVKİ SÖZEN: BÖYLE ANNE BABALIK OLMAZ

Programda yorumcu olarak bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen de yaşananlar üzerine anne Elvan Hanım'a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Genç kızın eğitim hayatı ve evlilik sürecine ilişkin aile tutumunu sorgulayan Sözen, sorumluluğun yalnızca çocuklarda aranamayacağını belirtti.

15 gündür aranıyordu! Elanur bulundu, Müge Anlı’nın yayınında ortalık karıştı

Sözen, Elvan Hanım'a hitaben, "Kızına nişanlık alan, evlilik yolunu açan sensin. Kızını zamanında okula göndermeyen de sensin. Bu çocuklar meslek sahibi olacak yaşta. Başka bir alternatif yok. Böyle anne babalık olmaz" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

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