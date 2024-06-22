20 yaşındaki model Diana Belyaeva dev dalganın kurbanı oldu

Genç model Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile birlikte sahilde yürürken dalgalara kapıldı. 20 yaşındaki manken, denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının ise onu kurtarma çabaları umutsuzlukla son buldu.

Rus manken Diana Belyaeva, erkek arkadaşıyla yürüdüğü deniz kenarında dev dalganın kurbanı oldu. Çiftin romantik anları bir anda ölüm kalım mücadelesine dönüştü.

DEVASA DALGA YUTTU

Diana Belyaeva ve erkek arkadaşı Rusya'nın sahil beldesi Soçi'nin sığ köpüklü sularında yürüyordu. Çift, dehşete düşüren devasa dalga tarafından bir anda sürüklendi. Genç kadın ayakta durmaya çabalarken akıntı onu kıyıdan daha da uzaklaştırdı.

ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Paniğe kapılan erkek arkadaşı yardım etmeye çalıştı, hatta onu kurtarmak için ölümcül sulara atladı. Ancak dalgaların şiddetiyle geri itildiği için girişimi başarısız oldu.

Diana'nın titiz aramalara rağmen üç gündür kayıp olduğu ve öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YARDIM ETMEMİŞ

Sosyal medyada ise görgü tanıklarının onu kurtarmak yerine çaresiz anları izledikleri ve görüntüleri kaydettiği iddia edildi.

Bir haber sitesinde "İnsanlar bir turistin denize sürüklendiğini gördüklerini ancak kimsenin yardım etmeye gönüllü olmadığını söyledi" diye yazıldı.