24 gün önce annesini toprağa veren Zafer Algöz baba acısıyla yıkıldı

9 Mart’ta annesi Güner Algöz’ü kaybeden Zafer Algöz, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cevdet Algöz, eşinin ölümünden 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Zafer Algöz, 24 gün arayla iki büyük acı yaşadı. Bir süre önce annesini toprağa veren Zafer Algöz, şimdi de baba acısı yaşadı.

CAN YILMAZ: YAŞADIĞI ACI TARİFSİZ

Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz (83), 9 Mart’ta rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanedeki yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti. Bir süre önce annesini toprağa veren Zafer Algöz’ün babası Cevdet Algöz dün vefat etti. Acı haberi Can Yılmaz duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Zafer Algöz abimizin, 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum. Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin.”

ZAFER ALGÖZ: 65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU

Oyuncu Zafer Algöz, duygularını Instagram’dan dile getirdi. Kaybın ardından art arda fotoğraflar paylaşan Algöz altına, “Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz’ü de kaybettik… 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4-Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin” notunu düştü.