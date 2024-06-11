4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarını düzenleyen Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başak ile Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer organizatörlüğünde ve Bordex Boya ile Meges Boya ana sponsorluğunda sanat, medya, spor ve cemiyet dünyası 4. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde buluştu.

Sanat dünyasından Furkan Andıç, Buse Meral, Aslıhan Malbora, Norm Ender, Burak Yörük, Hatice, Erdal Erzincan, Hamdi Alkan, Evrim Akın, Melis İşiten, Murat Soner, Jess Molho, Nihat Kahveci ve alanında başarılı isimler ödüllerini aldı.

Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yaptığı “Parla” marşı ile yıla damga vuran Norm Ender davetlilerle birlikte marşı söyleyerek coşku dolu anlar yaşattı.

Yine galada ödül alan bağlamanın üstadı Erdal Erzincan “şelpe” gösterisi ile herkesi mest etti.

Galanın ana sponsoru Bordex Boya ve Meges Boya Yönetim Kurulu Üyesi İshak Peker’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksoy'un sunumuyla iş, sanat, medya, spor ve cemiyet hayatının başarılı isimleri 4. Uluslararası Elmas Ödül Töreni’nde ödüllerini alırken Nur Köşker de renkli kırmızı halı röportajları geçekleştirdi.

GAGE GROUP – YILIN ULUSLARARASI İNOVATİF RAYLI SİSTEMLER VE HAVACILIK HİZMETLERİ MARKASI

Gage Group kurulduğu 2001 yılından bu yana büyüme ivmesini sürdürerek havacılık, tren ve mekanik sektörler için hassas parçalar üretme konusunda önde gelen markalar arasında yer almıştır. Günümüzde 4 adet modern fabrikası, nitelikli iş gücü ve son teknolojiye sahip makine parkıyla hidromekanik, raylı sistemler havacılık endüstrilerine sahip olduğu kalite anlayışını koruyarak ve geliştirerek sektöründe ve bölgesinde aranılan bir firma olmayı sürdürmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, sektöründe güvenilir bir isim olarak yoluna emin adımlarla devam eden Gage Group adına Ceo Yıldırım Talay “Yılın Uluslararası İnovatif Raylı Sistemler ve Havacılık Hizmetleri Markası” ödülünü aldı.

PASHA BALLONS – YILIN ÖNCÜ SICAK HAVA BALONU ÜRETİM MARKASI

Pasha Ballons, 2018 yılında Türkiye’de sıcak hava balonları ve tüm bileşenlerini tamamen yerli imkanlarla üreten firma olarak kuruldu. Sıcak hava balonu endüstrisini yeni bir boyuta taşıma hedefiyle spor baloncularından büyük tur operatörlerine kadar dünya çapında en yüksek kaliteli balonları ve ekipmanları sağlamak, pilotların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeniliklerin peşinde koşan Pasha Ballons adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan “Yılın Öncü Sıcak Hava Balonu Üretim Markası” ödülünü aldı.

ÇATALBAŞ ELEKTRİK ENERJİ – YILIN YENİLENEBİLİR ENERJİ MARKASI

Kendi alanında öncü birçok dünya markasının sektörel değişken ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra geniş ürün ağına ek olarak danışmanlık, süpervizörlük, yazılım, kurulum, altyapı, montaj, devreye alma, satış ve satış sonrası destek hizmetlerini de içeren mühendislik çözümlerini müşterilerinin hizmetine sunan, ulusal ve uluslararası birçok belgeye sahip olan Çatalbaş Elektrik Enerji adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” ödülünü aldı.

SELİN SAĞOL SADE – YILIN EN BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİSİ

İstanbul’da sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Selin Sağol Sade henüz 5 yaşındayken ilk şarkısını yazdı. Müzik yeteneğini keşfeden ailesinin de yönlendirmesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan konser piyanisti unvanıyla mezun oldu. Selin Sağol Sade film, dizi ve reklam müziği çalışmalarına devam ediyor. Sanat alanındaki yönetim tecrübesini iş dünyasına da taşıyan, 2011 yılın eşi Burç Sade ile Didilabs firmasını kuran, Türkiye’nin en sevilen eğlence uygulaması Kaave’yi hayata geçiren ve sanatçı bakış açısını mobil uygulamanın her kısmına yansıtan Kaave-Falcı Bacı Kurucu Ortağı Selin Sağol Sade “Yılın En Başarılı Kadın Girişimcisi” ödülünü aldı.

BYS GROUP – İNOVATİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MARKASI

BYS Grup kurulduğu 2010 yılından bu yana kamu ve özel sektörde yer alan ulusal ve uluslararası pek çok saygın iş ortağına marka değerleri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek için en ileri dijitalleşme, teknoloji ve çözüm odaklı veri yönetimi sistemleri çözümleri sunmaktadır. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve ulusal birçok kamu kurum ve kuruluşlar ile 50’den fazla başarılı projeye imza atan, geleceği inşa etme yolunda yenilikleri sürekli takip eden ve bunları sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, çevre dostu yaklaşımlara ve toplumsal projelere destek olarak başaran BYS Group adına Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tolga Kaskatı “İnovatif Bilişim Sistemleri Danışmanlık Markası” ödülünü aldı.

BSN CONSULTANCY – YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE MALİ MÜŞAVİRLİK MARKASI

25 yılı aşkın süredir yatırım, finans danışmanlığı ve mali müşavirlik hizmetleri veren BSN Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Bilgen Salih Narlı 100’den fazla doğrudan yabancı yatırımı kazandırarak ülke istihdamı ve ihracatına önemli katkılarda bulunmuştur. Yatırım teşvik alanları, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yazılım ve inovasyon başta olmak üzere birçok alanda yatırım danışmanlığı, mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, vergi ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri sunan, ulusal ve uluslararası alanda birçok ilke imza atan BSN Consultancy adına Yönetim Kurulu Başkanı Bilgen Salih Narlı “Yatırım Danışmanlığı ve Mali Müşavirlik Markası” ödülünü aldı.

RED FRIES – YILIN ÖNCÜ VE LİDER AMSTERDAM USULÜ PATATES KIZARTMA LEZZET MARKASI

2003 yılında İstanbul’da ilk şubesini açan Red Fries altı ay içinde 50 binden fazla kişiye ulaştı. Özel ekipmanlar ile birlikte özel pişirme yöntemine sahip olan Amsterdam patates kızartmasını çeşitli soslar ile sunan, bu özel lezzeti şubeleşme ile yaymayı amaçlayan ve şube kurulumunda mekan tasarımı, özel ekipmanların ithalatı, patates yetiştirme, sosis gibi yan ürünlerin üretimi, şubelerin personel alımı ve yönetimi konusunda destek sağlayan, Türkiye ve yurt dışında şube ağını genişletmeyi hedefleyen Red Fries adına Kurucu Behzat Turan “Yılın Öncü ve Lider Amsterdam Usulü Patates Kızartma Lezzet Markası” ödülünü aldı.

FULYA VARMAGİL – YILIN İNOVATİF DOĞAL GIDA ALANINDA KADIN GİRİŞİMCİ

Fulya Varmagil küçük işletmesinde büyük bir riske girerek pandemi döneminde şirketin gıda kolunu aktif hale getirdi. Az bir kapasite ve çeşit ile başladığı bu işte 3 yıl içinde 3 fuara katıldı ve uluslararası bağlantılar oluşturarak online satış ile Türkiye’nin her yerine gönderim sağladı. Bugün, sağlıklı beslenme önceliği ile tüm Türkiye’de ulaşılabilir bir marka olabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ege Çağın Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Varmagil “Yılın İnovatif Doğal Gıda Alanında Kadın Girişimci” ödülünü aldı.

PORTİFORM İSKELE KALIP A.Ş. – YILIN KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ÜRETİM VE PROJELENDİRME MARKASI

İnşaat sektörüne; iskele, kalıp, kalıp altı destek ürünleri, endüstriyel kalıp ve trio kalıp sistemlerinin projelendirilmesi, üretimi, satışı ve satış sonrası teknik destek sunulması hususlarında hizmet veren, inşaat kalıp ve iskele sektöründe Avrupa’dan Türkiye’ye ilk teknolojik ürünlerin transferi olma özelliğini taşıyan, kaliteden taviz vermeyen çalışma anlayışıyla sektöre öncülük etmeye devam eden Portiform İskele Kalıp A.Ş. adına İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Kürşat Aksoy “Yılın Kalıp İskele Sistemleri Üretim ve Projelendirme Markası” ödülünü aldı.

GÖKHAN TEKSTİL – YILIN EGE PAMUĞU YAPIMI HAVLU GRUPLARINDA LİDER DÜNYA MARKASI

Gökhan Tekstil, 40 yılı aşkın geçmişi ve deneyimi ile 65,000 m² kapalı alanda çağdaş teknolojinin en gelişmiş makinaları ile iplik, dokuma, boya/terbiye, dijital baskı, konfeksiyon ve nakış ünitelerinden oluşan havlu, bornoz, ev ve yatak giyimi, pamuklu dokuma kumaş üreten entegre bir kuruluştur. Konfeksiyon üretiminin yüzde 95’ini 4 kıtada 50’dan fazla ülkeye ihraç eden, mevsimsel koleksiyon dinamizmi ile zenginleştirilen “Soft Cotton” markasını Çin’den Amerika’ya, Rusya’dan Avrupa’ya birçok ev tekstili butiğinde ve internet mağazasında müşterilerin beğenisine sunan, entegre tesislerinde kalitesi dünyaca kabul edilmiş Türk Ege Pamuğu işleyen Gökhan Tekstil adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gökşin “Yılın Ege Pamuğu Yapımı Havlu Gruplarında Lider Dünya Markası” ödülünü aldı.

KAAVE FALCI BACI – YILIN EĞLENCE UYGULAMASI

Süper eğlence uygulaması Kaave, 2011 yılında Selin Sağol Sade ile Burç Sade tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kullanıcıların eğlence keyfini artıran Kaave, gelişmiş yapay zeka ve canlı yorumcular ile yüzden fazla ülkede aylık 7 milyon aktif kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kahve, astroloji, rüya ve tarot yorumlarının yanı sıra olumlama kategorisi ve oyunlara sahip olan, Şans Kurabiyesi kategorisi ile kullanıcılara yol gösterici mesajlar ve sürpriz hediyeler sunan, kullanıcılarına 7/24 hizmet veren Kaave-Falcı Bacı adına Kurucu Ortak Selin Sağol Sade “Yılın Eğlence Uygulaması” ödülünü aldı.

ÖZEL NURAY ÖZER EĞİTİM KURUMLARI – YILIN GÜVENİLİR EĞİTİM KURUMU

2012 yılında eşi Erkan Özer ile birlikte kendi adını verdiği eğitim kurumunu kuran Nuray Özer, geçmişten gelen deneyim ve başarılarla gelecekteki hedeflerine daha da emin adımlarla ilerliyor. “Her öğrenci bizim için özeldir” mottosu ile oluşturulan nitelikli eğitim kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla Antalya genelinde birçok öğrencinin tercih ettiği güvenilir bir eğitim markası haline gelen, başarılarını YKS ve LGS Türkiye birincilikleri ile taçlandıran Özel Nuray Özer Eğitim Kurumları adına Kurucular Nuray Özer ile Erkan Özer “Yılın Güvenilir Eğitim Kurumu” ödülünü aldı.

BERNHARD H. MAYER OMNI – YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SAAT MARKASI

153 yıllık geçmişiyle öne çıkan İsviçre saat markası Bernhard H. Mayer-Omni, usta el işçiliğiyle hazırlanmış, benzersiz tasarıma sahip saat koleksiyonu ile milenyum ve Z kuşağının beğenisini kazanıyor. Yüksek moda estetiği ile birinci sınıf geri dönüştürülmüş malzemelerin bir araya geldiği bu koleksiyon çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkıyor. Aktif, modayı takip eden ve çevreye duyarlı bireyler için üretilen Omni serisi hem şıklığı hem de gezegenimizi koruma çabasını bir araya getiriyor. Enerjik ve eğlenceli tasarımlarıyla modayı sürdürülebilir kılan Bernhard H. Mayer Omni adına QNet Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü “Yılın Sürdürülebilir Saat Markası” ödülünü aldı.

İKİ NOKTA MİMARLIK – İNOVATİF MİMARLIK TASARIM MARKASI

Kurulduğu 2016 yılından bu yana anahtar teslim mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri veren İki Nokta Mimarlık, yapıların ön tasarımından başlayarak işverene teslimine kadar olan tüm aşamalarda çözüm ortaklığı sunmaktadır. Uzman kadrosuyla çelik yapıların, hafif çelik yapıların, betonarme yapıların, hibrit yapıların, modüler konteyner yapıların konsept projelerinin hazırlanması, statik hesapların yapılması, raporlanması ve AR-GE çalışması hizmetlerini veren İki Nokta Mimarlık adına Genel Müdür Yüksek Mimar Yeter Yılmaz ile Genel Koordinatör Makine Yüksek Mühendisi Fatih Ergür “İnovatif Mimarlık Tasarım Markası” ödülünü aldı.

HTMLINE – YILIN İNOVATİF ENTEGRE ENDSÜTRİYEL TEKNOLOJİLER MARKASI

Üretim odaklı müşterilere ve sanayi kuruluşlarına yönelik üretim süreçlerinde kullanılan makinalar ve altyapıların sağlanmasında uzmanlaşmış bir organizasyon olan HTMLine müşterilerinin endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunuyor. Ürün yelpazesi arasında roll form hatları, rulo saç açıcı, servo saç sürücü, doğrultmalı servo sürücü, özel tasarım üretim bandı ve profil delme makinaları gibi endüstriyel makinalar bulunan, müşterilerinin taleplerini karşılamak için gelişmiş teknoloji ve verimlilik odaklı bir hizmet sunan HTMLine Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tek adına Ratel Medya Kurucu Ortağı Soner Zorluoğlu “Yılın İnovatif Entegre Endüstriyel Teknolojiler Markası” ödülünü aldı.

DİJİTAL NESİL AKADEMİSİ – YILIN YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI

Dijital Nesil Akademisi, teknoloji ve dijital dünyayı daha iyi anlamak ve kullanmak isteyenlere yönelik sunulun bir platformdur. Akademide bireylere adaptif öğrenme becerileri eşliğinde anlama, anlayarak hızlı okuma, dikkat, odaklanma, konsantrasyon, yeni nesil okuma, kaybedilmeyen öğrenme becerileri kazandırmayı amaçlayarak, geleceğin dünyasında bireylerin başarılı olmalarına yardımcı olmayı sağlayan, yapay zeka destekli yüzde yüz gelişim garantili, bire bir ve yüz yüze uygulanan bir program sunan Dijital Nesil Akademisi adına Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Berkin ile Proje Koordinatörü Alperen Ümit Berkin “Yılın Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Çözüm Markası” ödülünü aldı.

NURTEN ERKAN NURTEKS İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ – ULUSLARARASI İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ TASARIM MARKASI

Nurten Erkan Nurteks olarak işçi ve personel kıyafeti üretimindeki ihtiyaçlara çözümler getirmek amacıyla kurulan bir markadır. 15 yılı aşkın tecrübesi, işindeki titizliği, üst düzey teknolojisi ve geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunan Nurten Erkan Nurteks İş ve İşçi Elbiseleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Erkan “Uluslararası İş ve İşçi Elbiseleri Tasarım Markası” ödülünü aldı.

ORBISMED – YILIN ULUSLARARASI DİŞ SAĞLIĞI TIP MERKEZİ

Küresel yönetim perspektifiyle dünya çapında önde gelen VIP diş merkezleri haline gelmek amacıyla Berlin’de kurulan, alanında uzman implantolog, ortodontist, periodontist, protetik diş uzmanları, endodontist, oral ve maksillofasiyal cerrahlar, estetik diş hekimlerinin olduğu kadrosu ile hakettiğiniz tedaviyi almanızı sağlayanOrbismed adına Kurucu Berkay Bal “Yılın Uluslararası Diş Sağlığı Tıp Merkezi” ödülünü aldı.

DEMASAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE GIDA MAKİNALARI – YILIN ENDSÜTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI VE GIDA MAKİNALARI TEDARİĞİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM MARKASI

Otel, bar, restaurant, fast food, kafeterya, pastane, sosyal tesisler, hastane, fabrika, gemi, laboratuvar, ArGe departmanları ve buzhanelere endüstriyel mutfak ekipmanları ve yardımcı malzemeleri tedarik eden, kaliteli çalışmalarıyla ulusal birçok ödüle layık görülen, yurt içi ve yurt dışında yüzler bayisi ve binlerce müşterisi ile Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan, kaliteli ve sağlam bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Demasan Endüstriyel Mutfak ve Gıda Makinaları adına Genel Müdür Esma Gökmentekin “Yılın Endüstriyel Mutfak Ekipmanları ve Gıda Makinaları Tedariğinde Güvenilir Çözüm Markası” ödülünü aldı.

METROPOL TERCÜME DANIŞMANLIK – ULUSLARARASI TERCÜME VE DANIŞMANLIK MARKASI

Metropol Tercüme Danışmanlık, yeminli ve noter onaylı tercüme hizmetinin yanı sıra, redaksiyon ve deşifre, yurt içinde ve yurt dışında apostil hizmeti, konsolosluk hizmetleri sunmaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu kaliteli tercüman kadrosuyla siz değerli müşterilerine en doğru ve sorunsuz çeviri hizmeti vermek amacıyla kurulan, tercüme edilecek belgelerinizi uzman kadrosu tarafından analiz edildikten sonra bu konudaki yeminli tercümanları tarafından azami özen gösterilerek tercüme eden Metropol Tercüme ve Danışmanlık adına Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ay “Uluslararası Tercüme ve Danışmanlık Markası” ödülünü aldı.

AHMET YARDIMCI ACADEMY – YILIN SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FİRMASI

18 yılı aşkın süredir satış eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri veren Ahmet Yardımcı Academy köklü bir eğitim ve danışmanlık firmasıdır. Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini değerlendirerek dünya ile rekabette güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamayı hedefleyen, bu alanda vizyonuna değer katmak ve sektöre liderlik etmek için kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Ahmet Yardımcı Academy adına Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yardımcı “Yılın Sağlık Turizmi Eğitim ve Danışmanlık Firması” ödülünü aldı.

DENİZ CERİT – EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ

Deniz Cerit, aile danışmanlığı, çift ve evlilik danışmanlığı alanında uzmanlığı ile danışmanlık vermektedir. Eğitim danışmanlık hizmetleri de sunan Eğitim Uzmanı Deniz Cerit “Eğitim ve Danışmanlık Meslekte Başarı Ödülü”nü aldı.

İDEAL EĞİTİM KURUMLARI – YILIN YENİ NESİL EĞİTİM KURUMLARI MARKA ÖDÜLÜ

2004 yılında kendini başarılı nesillerin mutluluğuna adamış eğitimciler tarafından “Nesiller başarılı olduğu ölçüde mutludur” düşüncesiyle kurulan, ülke genelinde yapılan sınavlarda 2020 yılında Türkiye 2.’liği, 2022 yılında Türkiye 1.’liği, 2023 yılında Liselere Giriş Sınavında 3 öğrencisinin Türkiye Şampiyonluğu ile başarının zirvesine çıkan, yeni nesil eğitim yaklaşımı, uzman eğitim kadrosu ve profesyonel yönetim anlayışıyla öğrencilerini akademi, sanat, spor ve birçok alanda başarıdan başarıya taşıyarak başarının sınırlarını zorlayan İdeal Eğitim Kurumları adına Kurucular Murat Öztemur ile Abdurrahim Yıldız “Yılın Yeni Nesil Eğitim Kurumları Marka” ödülünü aldı.

ÖZER MEKATRONİK MÜHENDİSLİK A.Ş. – İNOVATİF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI

Kuruluşunun birinci gününden itibaren müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak enerji sistemleri yan ürünleri imalatı yapmaktadır. 4 bin KVA’ya kadar olan jeneratörler ile birlikte gelişmekte olan enerji depolama sistemleri için ürettiği akıllı tip konteyner kabinler, egzozlar, yakıt depoları, sismik izolatörler, elektrik panoları ve bu ürünlere ait montaj hizmetlerinin tamamı Özer Mekatronik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Teknolojiye dayalı yüksek üretim kapasitesi ile ürettiği ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada 20’den fazla ülkeye ihraç eden Özer Mekatronik Mühendislik A.Ş. adına Genel Müdür ve Şirket Sahibi Serkan Özer “İnovatif Elektrik Ürünleri Markası” ödülünü aldı.

SARIYER KOLA – YILIN İÇECEK MARKASI

Oğuz Holding olarak gıda sektöründe çeyrek asrı aşan tecrübeden ilham alarak kurulan Sarıyer, “Türkiye’nin İçeceği” sloganıyla uzun yıllardır tüm dünyanın damak tadına hitap eden, lezzetli ve kaliteli içecekler üretmektedir. Sarıyer Kola, Sarıyer Portakal, Sarıyer Mandalina ve Sarıyer Gazoz gibi sevilen ürünleri tüketicilerin beğenisini kazanmış ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri haline gelmiştir. Yüzde 100 yerli ve milli marka olmanın haklı gururunu yaşayan, çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla doğaya saygılı bir şekilde gelecek nesillere izlerini bırakmayı amaçlayan Sarıyer Kola adına Oğuz Holding Ceo’su Enes Örer “Yılın İçecek Markası” ödülünü aldı.

FIX CONSULTING – YILIN İHRACAT DANIŞMANLIĞINDA LİDER MARKASI

Merkezi Ankara’da bulunan Fix Consulting, geliştirdiği eşsiz metodolojiler ile işletmelerin ve kurumların ihracat kapasitelerini en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak sağlayacak özgün çözümler üretmektedir. Her işletmenin özel ve farklı ihtiyaçları olduğunun bilincinde olarak, uygun ihracat stratejisini firmanız ile birlikte değerlendirir, hedef pazarda ilgi çekici bir oyuncuya dönüşmenize katkıda bulunur. Sunmuş olduğu ticari istihbarat ve rekabet analizi, ihracat ve iş geliştirme, dijital pazarlama, e-ticaret, finansal modelleme ve çeşitli kurum içi eğitim hizmetlerinden şirketiniz için en uygun olanına birlikte karar verdikten sonra, siz ihracat hacminizi büyütürken marka bilinirliğinizi ve hedef kitleniz tarafından erişilebilirliğinizi artırmanın tadını çıkarmanızı sağlayan Fix Consulting adına Kurucu Ortaklar Sertaç Öztürkcan ile Ahmet Ersoy “Yılın İhracat Danışmanlığında Lider Markası” ödülünü aldı.

INTERGAZ – ULUSLARARASI İNOVATİF DOĞA VE ÇEVRE DOSTU LPG MARKASI

Topluma verdiği değeri her daim önemseyen İntergaz çevre, sağlık, eğitim ve sokak hayvanlarına yönelik projelerle sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılında başlattığı “Pembe Tüp” projesiyle meme kanseri farkındalığını artırmayı ve toplumu bilgilendirmeyi hedefleyerek 5 yıl içinde 15 bine yakın pembe tüp dağıtımı gerçekleştirdi ve elde ettiği gelirleri KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağışladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulduğu ilk günden itibaren yenilikçi ve güvenilir LPG çözümleriyle LPG dolum tesisi, geniş bayii ağı ve araç filosuyla hizmet veren İntergaz adına Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer “Uluslararası İnovatif Doğa ve Çevre Dostu Lpg Markası” ödülünü aldı.

STAR ORGANİZASYON – YILIN İNOVATİF ORGANİZASYON HİZMETLERİ MARKASI

Star Organizasyon, 1998 yılında müşterilerin hedef ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek, beklentilerini karşılamak ve en iyi projeleri ile çözüm ortaklığı yapmak amacıyla kuruldu. Kaliteli çözümler üretme felsefesi ile kurumsal organizasyonlar, çadır kiralama, satış, ses, ışık & sahne sistemleriyle etkinlikler ve konserler, çeşitli festivaller, miting, kongre ve spor organizasyonları gibi geniş hizmet yelpazesi sunan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final organizasyonu gibi birçok organizasyonu başarı ile gerçekleştiren Star Organizasyon adına Şirket Sahibi Tekin Yüksel “Yılın İnovatif Organizasyon Hizmetleri Markası” ödülünü aldı.

MAKCOM GIDA SOĞUTMA İÇ VE DIŞ TİCARET – ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPOLARI KURULUM MARKASI

Mehmet Ali Kavak’ın yaklaşık kırk yıllık soğutma ünitesi tecrübesi ile kurduğu Makcom Soğutma kısa sürede sektörün önemli markalarından biri haline geldi. İngiltere, Azerbaycan ve birçok Avrupa ülkesi dahil olmak üzere dünyanın birçok yerine ve Türkiye genelinde iç pazara ürün ticareti yapmaktadır. Kısa sürede birçok başarıya imza atarak sektörde güçlü bir yer edinen Makcom Gıda Soğutma İç ve Dış Ticaret adına Şirket Sahibi Mehmet Ali Kavak “Uluslararası Endüstriyel Soğuk Hava Depoları Kurulum Markası” ödülünü aldı.

ESCOLD – ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPO PANELLERİ ÜRETİM MARKASI

1999 yılında Gaziantep’te iki kardeşin 5 m2’lik küçük bir atölyede soğutma cihazlarının tamirini yaparak başladığı Escold, inovatif çalışmalarla birkaç yıl içinde ihracat yapan bir şirkete dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk defa 2019 yılında ihracat yaparken aynı yıl Amerika’da Gentinox ve Escold LLC şirketleri de kuruldu. Günümüzde Amerika, Kanada, Avrupa ülkelerinin bulunduğu 46 ülkeye aktif ihracat yapılmakta. Büyümeye devam eden ve Türkiye’ye değer katan üretimler yapmayı sürdüren Escold adına Kurucu Ortak Mehmet Ali Erdem ile eşi Naciye Erdem “Endüstriyel Soğuk Hava Depo Panelleri Üretim Markası” ödülünü aldı.

MUSTAFA AMCA’NIN YERİ CANLI BALIK RESTAURANT – YILIN DENİZ MAHSÜLLERİ LEZZET İŞLETME MARKASI

Mustafa Amca’nın Yeri Canlı Balık Restaurant, Amasra’nın Küçük Liman koyunun serin, esintili kıyısında muhteşem gün batımı manzarasıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Misafirlerinin özenle pişirilmiş, itina ile servis edilmiş nefis balık menülerinin tadına varmalarını sağlamak amacıyla rahatlığın ön planda bir düzen ve dekorasyonla 150 kişilik teras ve deniz kenarındaki masalarıyla hizmet veren, güzel anların yaşandığı ayrıcalıklı mekan Mustafa Amca’nın Yeri Canlı Balık Restaurant adına Şirket Ortağı Mete Ayyıldız “Yılın Deniz Mahsülleri Lezzet İşletme Markası” ödülünü aldı.

MB LIFE – YILIN ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ

İlaç, kozmetik, otc, medikal, gıda yem sektöründe olan eksiklikleri yeni teknoloji ve yüksek kalite standartlarında insan sağlığının hizmetine sunmayı kendisine misyon edinen, uluslararası standartlarda uyumluluk ile mevcut süreçlerin tamamında müşteri talep ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamaya çalışan ve güveni amaçlayan MB Life adına sahneye Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara “Yılın Çıkış Yapan Grup Şirketi” ödülünü aldı.

DERYA EMRE – YILIN KADIN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ

Eğitim hayatını sürdürürken 1998 yılında eğitmenliğe başlayan Derya Emre dereceye giren başarılı birçok öğrenci yetiştirdi. Deneyimli ve başarılı eğitimci daha sonra Analiz Koleji’ni kurdu. Uzman eğitimci kadrosu ile geleceğin teminatı gençleri hem akademik hem de sosyo-kültürel alanlarda geliştirme hedefiyle başarılı öğrenciler yetiştirmeyi sürdüren Analiz Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Derya Emre “Yılın Kadın Girişimci ve İnovatif Eğitime Katkı Ödülü”nü aldı.

DN KREATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI – YILIN İNOVATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI

Dijital Reklam Dilan Ateş ve Nesimi Ateş tarafında 2018 yılında dijital dünyada fark oluşturma hedefiyle kuruldu. Firmaların iş süreçlerini bir bütün olarak yöneten dijital bir reklam ajansı olarak, müşterilerine 360 derece hizmet sunarak onların dijital ve kurumsal varlıklarını güçlendirmeyi taahhüt eden, müşteri odaklı yaklaşımı ile inovatif çözümler üreterek markaların öne çıkmasını sağlamayı amaçlayan, sektördeki en son trendleri takip ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak misyonunun temelini oluşturan DN Dijital Reklam Ajansı adına Ajans Başkanı Nesimi Ateş “Yılın İnovatif Dijital Reklam Ajansı” ödülünü aldı.

KALES PEYZAJ – YILIN PEYZAJ TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI

Peyzaj mimarlığını teknolojik gelişmelerle paralel olarak daha dinamik, sürdürülebilir, çevre ve insan odaklı hale getiren Kales Peyzaj uyguladığı peyzaj rehabilitasyonu ve yeşil altyapı sistemlerini bu ideolojiye dayandırmaktadır. Sürdürülebilir tasarım, teknolojinin entegrasyonu ve doğal malzemelerin kullanımına önem vererek yaptığı uygulamalarda karbon ve su ayak izini en aza indirgemeyi ve sürdürülebilirliği daha verimli hale getirmeyi misyon edinen Kales Peyzaj adına Yönetim Kurulu Başkanı Murat Coşar “Yılın Peyzaj Teknolojileri Çözüm Markası” ödülünü aldı.

KARAHANLAR İZOLASYON – YILIN YAPI MALZEMELERİ TEDARİK MARKASI

15 yıllık deneyime sahip profesyonel bir ekibiyle şehir içi ve şehir dışı dağıtım imkanı ile sektörünün lider markalarından olan Karahanlar İzolasyon adına Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Karahanlar “Yılın Yapı Malzemeleri Tedarik Markası” ödülünü aldı.

KATEGORİLER:

NORM ENDER-YILIN RAP MÜZİK SANATÇISI

FURKAN ANDIÇ-YILIN ERKEK SİNEMA OYUNCUSU

BUSE MERAL-YILIN KADIN SİNEMA OYUNCUSU

KOLPAÇİNO 4 4’LÜK-YILIN SİNEMA FİLMİ

ASLIHAN MALBORA-YILIN DİJİTAL PLATFORM KADIN OYUNCUSU

PINAR SABANCI İLE YAŞADIM DEMEK İÇİN NE YAPMALI-YILIN YOUTUBE SOHBET PROGRAMI

BURAK YÖRÜK-YILIN ERKEK DRAM OYUNCUSU

HATİCE-HAYVAN HAKLARI FARKINDALIK ÖDÜLÜ

ERDAL ERZİNCAN-MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

HAMDİ ALKAN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ-YILIN SOHBET VE EĞLENCE PROGRAMI

SENİ SEVİYORUM İYİ Kİ AYRILMIŞIZ-YILIN TİYATRO OYUNU

MURAT SONER-YILIN YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİSİ

DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM-YILIN TELEVİZYON PROGRAMI

MÜZİKONAIR MAGAZİN-YILIN DİJİTAL MAGAZİN PROGRAMI

SEDA METE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP SANATÇISI

MELA BEDEL-YILIN POP SLOW ŞARKISI

SONGÜL GÜNER-YILIN DİZİ MÜZİĞİ

AYŞE TOLGA-KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK ÖDÜLÜ

GOL MAKİNASI-YILIN YOUTUBE SPOR PROGRAMI

İLKER AKSUM-YILIN ERKEK KARAKTER OYUNCUSU

VIP TURKEY-YILIN AKTÜEL YAŞAM DERGİSİ

SAÇKOLİK ADAM-YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI

ÇİĞDEM GÜNAL-YILIN KADIN SPOR PROGRAMI SUNUCUSU

GÜN BAŞLIYOR-YILIN SABAH HABERLERİ PROGRAMI

ATAMAN’LA DEVR-İ ALEM-YILIN YURT DIŞI GEZİ PROGRAMI

MEHMET AYDIN-YILIN ERKEK HABER PROGRAMI SUNUCUSU

DİLARA SAYAN-YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI SUNUCUSU

GZT-YILIN DİJİTAL HABER PORTALI

PELİN YANTUR-YILIN EKONOMİ HABER SUNUCUSU

TV100 GÜN ORTASI-YILIN GÜNDÜZ HABER PROGRAMI

İBRAHİM KONAR-YILIN BAŞARILI HABER MUHABİRİ

OYA ÇINAR-YILIN MAGAZİN EDİTÖRÜ

MÜGE ÖKTEN-YILIN CANLI PERFORMANS SANATÇISI

SAÇKOLİK ADAM-YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI

MÜZİKONAIR MAGAZİN-YILIN DİJİTL MAGAZİN PROGRAMI

VARLIK YÖNETİMİ-YILIN YATIRIM VE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI