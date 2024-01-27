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    • 44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…

    Üç yıl önce Arman Bıçakçı ile evlenen 44 yaşındaki Songül Öden, doğum yaptı. İlk kez anne olan Öden kızına ‘Sone Larin’ adını verdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…
    Songül Öden, Bebek, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Umutsuz Ev Kadınları’  , ‘Gümüş’ , ‘Oğlum’ , ‘Bir Aile Hikayesi’ gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Songül Öden, 2020’nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Çift, bebeklerini kucağına aldı. 

    44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…

    Evliliğini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamileliği boyunca sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Songül Öden’den güzel haber geldi. Bıçakçı ile Öden Çifti kızlarına kavuştu. 

    44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…

    KIZLARINA 'SONE LARİN' ADINI VERDİLER

    Özel bir hastanede doğum yapan Songül Öden’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ikilinin kızlarına ‘Sone Larin’ adını verdiği öğrenildi.

    Sone ‘iki dörtlü ve iki üçlüden oluşan şiir’, Larin ise ‘kendi ayakları üzerinde duran ve güçlü bir kişilik’ anlamı taşıyor.

    44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…

    Özel hayatını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili verdiği röportajda “Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Herkes ister. Ne var bunda” ifadelerini kullanmıştı. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Songül ÖdenBebekOyuncu
    Haberler > Magazin > 44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! İşte bebeğin ismi…
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