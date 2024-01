İbrahim Tatlıses'in gelini üç günlükken kalp ameliyatı olan bebeğinin son durumunu paylaştı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, mutlu giden beraberliklerini ikiz bebekle taçlandırdı. Üç gün önce dünyaya gelen bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen dede İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi. Yeni anne Yasemin Şefkatli ise son paylaşımıyla henüz üç günlükken ameliyat olan miniğin sağlık durumunu açıkladı.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebekleri 22 Ocak’ta dünyaya geldi.

TATLISES SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

İkizlerden İbrahim Ayel’in kalbinde sorun olduğu ve ameliyat geçirdiği ortaya çıktı. Üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istedi. Ardından bir paylaşım daha yapan Tatlıses, torununun ameliyatının iyi geçtiğini “Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekkürler sağ olun, var olun” sözleriyle belirtti.

“ÇOK AZ KALDI KAVUŞMAMIZA”

Henüz 3 günlükken ameliyat olan ve sağlığı merak edilen İbrahim Ayel’in son durumu hakkında Yasemin Şefkatli bilgi verdi. Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum, ben de anlamış değilim henüz. ‘Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?’ diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz.”

İKİZLERLE İLK POZ

Öte yandan taze baba İdo Tatlıses, oğullarıyla çekilen ilk pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Tatlıses, bebeklerin yüzünü gizledi ve fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koydu.