Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da! İşte milli oyuncunun ilk açıklamaları

Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı. İstanbul'a gelen Çağlar, şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak renklerine bağladı. Milli stoper, sağlık kontrolleri ve resmi imza için gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Havaalanında açıklama yapan Söyüncü, "Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben üzerime düşeni yaptım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM

Havaalanında açıklamalarda bulunan Söyüncü, "Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah bu seneyi şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.