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    • Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da! İşte milli oyuncunun ilk açıklamaları

    Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı. İstanbul'a gelen Çağlar, şampiyonluk mesajı verdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak renklerine bağladı. Milli stoper, sağlık kontrolleri ve resmi imza için gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

    Havaalanında açıklama yapan Söyüncü, "Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben üzerime düşeni yaptım." ifadelerini kullandı.
    Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da! İşte milli oyuncunun ilk açıklamaları

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM

    Havaalanında açıklamalarda bulunan Söyüncü, "Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah bu seneyi şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlar SöyüncüFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da! İşte milli oyuncunun ilk açıklamaları
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