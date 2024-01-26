Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü

    79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına alan Robert De Niro, bir dergiye verdiği röportajda hissettiklerini açıkladı. ABD’li aktör babalık duygusunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayarak kızı için “Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor” dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: People
    - Güncelleme:
    79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü
    Robert De Niro, Bebek, Baba, Haber

    Magazin Haberleri  / People

    ABD’li aktör Robert De Niro, 'AARP The Magazine'e verdiği röportajda, 9 aylık kızı Gia hakkındaki sözleriyle gündem oldu. Kamera önüne geçen 80 yaşındaki aktör, babalıkla ilgili duygularını anlatıp içini döktü.

    UZUN SÜRE CİNSİYETİNİ GİZLEDİ

    Geçtiğimiz aylarda baba olduğunu açıklayan De Niro, günlerce konuşulmuştu. Özel hayatını gizli tutan oyuncu, bebeğinin cinsiyeti ve annesinin kim olduğuna dair uzun bir süre herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. Daha sonra magazin sitesi PageSix, çocuğun annesinin De Niro'nun 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte olduğu Tiffany Chen olduğuna dair haber yapmıştı. 

    79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü

    “ONA BAKTIĞIMDA KAFAMA TAKTIĞIM HER ŞEY UÇUYOR”

    Oscar ödüllü sinema oyuncusu, verdiği röportajda duygularını anlattı. De Niro, “Ben 80 yaşında bir babayım. Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor” dedi. Bunun harika bir duygu olduğunu da sözlerine ekledi.  

    Bunları söylerken gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, “Hangi yaşta olursanız olun çocuk yetiştirmek kolay değil” şeklinde konuştu. 

    Kızı Gia’nın ‘her küçük şeyi gözlemlediğini söyledi ve “Çok tatlı bir şekilde size bakıyor ve sizi içine çekiyor” diye ekledi. 

    79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü

    EN BÜYÜK ÇOCUĞU 51 YAŞINDA

    De Niro'nun 1976-1988 arasında evli kaldığı ilk eşi Diahnne Abbott'tan 51 ve 46 yaşında iki çocuğu, 1988-1996 arasında beraber yaşadığı Toukie Smith'ten 27 yaşında ikizi ve 1997'de evlendiği ikinci eşi aktris Grace Hightower'dan da 24 ve 11 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: People
    Robert De NiroBebekBaba
    Haberler > Magazin > 79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu - MagazinYeşilçam oyuncusunun ölüm nedenini doktoru açıkladıİnci Taneleri hakkında RTÜK’e şikayet! Yayından kaldırılması için harekete geçtiler - MagazinYayından kaldırılması için RTÜK'e şikayetFenomen ismin kazancını duyunca ağzınız açık kalacak! Canlı yayında açıkladı, duyan isyan etti - MagazinFenomen ismin kazancını duyunca ağzınız açık kalacak! Canlı yayında açıkladı, duyan isyan ettiOzan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında adli tıp raporu hazır: Yaralanma basit ölçüde değil - MagazinOzan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında adli tıp raporu hazır: Yaralanma basit ölçüde değilSomer Sivrioğlu’ndan Danilo Zanna itirafı! ‘Aramızdaki cimri, onun gibi pazarlık yapanı görmedim’ - MagazinSomer Şef'ten itiraf: 'Aramızdaki en cimri...'Dilan Polat cezaevinde de rahat durmadı! Instagram hesabından yeni paylaşımda bulundu, görenler şaştı kaldı - MagazinDilan Polat cezaevinde de rahat durmadı! Instagram hesabından yeni paylaşımda bulundu, görenler şaştı kaldıMilyonları gözyaşlarına boğmuştu! Ayla filmindeki minik kahramanı şimdi tanımak imkansız - MagazinMilyonları gözyaşlarına boğmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktıSurvivor'da eleme olmadı mı? Bu hafta neden eleme yapılmadı? - MagazinSurvivor'da eleme olmadı mı? Bu hafta neden eleme yapılmadı?Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı - MagazinBeyin ameliyatı geçiren şarkıcıdan haber varYeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti! - MagazinYeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti!
    Sonraki Haber Yükleniyor...