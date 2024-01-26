79 yaşında 7. kez baba olan Robert De Niro içini döktü

79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına alan Robert De Niro, bir dergiye verdiği röportajda hissettiklerini açıkladı. ABD’li aktör babalık duygusunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayarak kızı için “Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor” dedi.

ABD’li aktör Robert De Niro, 'AARP The Magazine'e verdiği röportajda, 9 aylık kızı Gia hakkındaki sözleriyle gündem oldu. Kamera önüne geçen 80 yaşındaki aktör, babalıkla ilgili duygularını anlatıp içini döktü.

UZUN SÜRE CİNSİYETİNİ GİZLEDİ

Geçtiğimiz aylarda baba olduğunu açıklayan De Niro, günlerce konuşulmuştu. Özel hayatını gizli tutan oyuncu, bebeğinin cinsiyeti ve annesinin kim olduğuna dair uzun bir süre herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. Daha sonra magazin sitesi PageSix, çocuğun annesinin De Niro'nun 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte olduğu Tiffany Chen olduğuna dair haber yapmıştı.

“ONA BAKTIĞIMDA KAFAMA TAKTIĞIM HER ŞEY UÇUYOR”

Oscar ödüllü sinema oyuncusu, verdiği röportajda duygularını anlattı. De Niro, “Ben 80 yaşında bir babayım. Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor” dedi. Bunun harika bir duygu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bunları söylerken gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, “Hangi yaşta olursanız olun çocuk yetiştirmek kolay değil” şeklinde konuştu.

Kızı Gia’nın ‘her küçük şeyi gözlemlediğini söyledi ve “Çok tatlı bir şekilde size bakıyor ve sizi içine çekiyor” diye ekledi.

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 51 YAŞINDA

De Niro'nun 1976-1988 arasında evli kaldığı ilk eşi Diahnne Abbott'tan 51 ve 46 yaşında iki çocuğu, 1988-1996 arasında beraber yaşadığı Toukie Smith'ten 27 yaşında ikizi ve 1997'de evlendiği ikinci eşi aktris Grace Hightower'dan da 24 ve 11 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.