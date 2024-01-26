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    • Somer Sivrioğlu’ndan Danilo Zanna itirafı! ‘Aramızdaki cimri, onun gibi pazarlık yapanı görmedim’

    MasterChef All Star programının final yapmasının ardından bir programa konuk olan Somer Sivrioğlu, yarışmadaki diğer şefler hakkında konuştu. Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya’nın bonkör olduğunu söylerken Danilo Zanna hakkında “Biraz cimri” dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Masterchef, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV8’de ekrana gelen MasterChef programının sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Youtube’da yayınlanan Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sivrioğlu, meslektaşı Danilo Zanna hakkındaki itirafıyla şaşırttı.

    Somer Sivrioğlu’ndan Danilo Zanna itirafı! ‘Aramızdaki cimri, onun gibi pazarlık yapanı görmedim’

    “MEHMET ŞEF ÇOK BONKÖR”

    Jürideki arkadaşları Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna hakkında da konuşan Somer Sivrioğlu, “Aranızdaki en cimri kim?” sorusuna şu cevabı verdi: 

    “Mehmet çok bonkör bir kere. Kendime de diyemeyeceğime göre Danilo’yu harcayayım. Danilo’dan geçen gün pizza istedik mesela, sebzeli getirmiş. İçine et koymamış, et dolabını kapattık falan diyor. Arada bir yapar ama o da iyidir, üçümüz de iyiyiz. Danilo’da bir tık cimrilik var.”

    “DANİLO BİZDEN İYİ PAZARLIK YAPAR”

    Aralarındaki en cimri kişinin Danilo Zanna olduğunu itiraf eden başarılı şef, “Danilo çok iyi pazarlık yapar. Onun gibi pazarlık yapanı görmedim. Kuliste dinlediğimiz lafın yüzde 90’ı pazarlık. ‘Abicim, onu birazcık daha indirelim. Biliyorsun benim Türkçem çok iyi değil abicim. Benim Türkçe’den kaynaklanıyor abicim. Ne 300’ü 100 lira verelim biz ona’ diyor. Her şey Türkçe’den kaynaklanıyor. Pazarlığı gülerek ve eğlenerek yapıyor. Bizden iyi pazarlık yapar” sözleriyle gülümsetti.

    Somer Sivrioğlu’ndan Danilo Zanna itirafı! ‘Aramızdaki cimri, onun gibi pazarlık yapanı görmedim’

    ‘DOLARLA MAAŞ’ AÇIKLAMASI

    Somer Sivrioğlu, bir dönem hakkında çıkan ‘Dolarla maaş alıyor’ haberleriyle ilgili ise “Tabii ki öyle bir şey yok. Aramızda öyle bir şey asla da olmaz zaten” dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Somer SivrioğluDanilo ZannaMehmet YalçınkayaMasterchef
    Haberler > Magazin > Somer Sivrioğlu’ndan Danilo Zanna itirafı! ‘Aramızdaki cimri, onun gibi pazarlık yapanı görmedim’
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