Milyonları gözyaşlarına boğmuştu! Ayla filmindeki minik kahramanı şimdi tanımak imkansız

Gerçek bir hikayeden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Ayla filminin çocuk oyuncusu Kim Seol büyüdü. Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren filmde rol alan Seol, şimdiki haliyle görenleri şaşırtıyor.

2017 yılında yayınlanan Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı dram ve savaş türündeki bir film olan Ayla, büyük ses getirmişti. İzlenme rekorları kıran yapımda oyuncu İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşan Kim Seol, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALMIŞTI

Filmde Güney Kore’ye yardıma gönderilen Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla’nın hikayesi sinemaya başarılı bir şekilde uyarlandı.

İzleyenlerden tam not alan filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer aldı.

Filmde oyunculuğuyla beğeni toplayan Kim Seol, ‘Ayla’ rolünü üstlendi. Performansıyla takdir alan isim, filmden sonra sırra kadem bastı.

ŞİMDİ GENÇ BİR KIZ

O dönem 6 yaşında olan minik kahraman son hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Seol, şimdilerde 13 yaşında. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, son haliyle dikkat çekti. İşte son hali...

Kim Seol'u sosyal medyada gören Türk hayranları ''Ne ara bu kadar büyüdün'' , ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlar yapılıyor.