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    • Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

    Yakalandığı meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör tespit edilen Şimal, geçtiğimiz hafta kritik bir operasyona girmişti. Ameliyatı başarılı geçen şarkıcı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2 yıl önce meme kanserine yakalanan Şimal, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden ünlü isim, aldığı kötü haberle bir kez sarsıldı.

    Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

    “BEYİNDE TÜMÖR GÖRDÜLER”

    Kontrol esnasında beyninde tümör tespit edildiğini öğrenen şarkıcı, üzen haberi sosyal medyadan paylaştı. “Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... ‘Ameliyat’ dediler çok üzgünüm” sözleriyle takipçilerinden dua istedi. 

    8 SAATLİK AMELİYATA GİRDİ

    37 yaşındaki genç şarkıcı, apar topar ameliyata alındı. 8 saat süren kritik bir operasyon geçiren şarkıcı, son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

    Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

    “HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUM”

    Sağlığından bahseden Şimal, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim, bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var! Hastane odasından fotoğraf paylaştı
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