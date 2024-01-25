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    Yeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde boy gösteren, Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti. 

    Yeşilçam&#039;ın usta ismi Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti!
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri "Korkusuz Korkak", "Umudumuz Şaban" "Tatar Ramazan" gibi filmlerde canlandırdığı karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Son günlerinde vefasızlıktan yakınan Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor." demişti.

    HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

    Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YeşilçamHikmet Taşdemir
    Haberler > Magazin > Yeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti!
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