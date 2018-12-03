Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevenlerine sürpriz yapan sanatçı kızkardeşi Neylan Okan’ı sahneye davet ederek, Okan’ın Geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan “Ve Nazan Öncel Şarkıları” tribute albümünde seslendirdiği “Nazlı Ay” şarkısını birlikte düet yaptı. Yıllar sonra ilk kez yeniden kızkardeşiyle aynı sahneyi paylaştığı için mutluluğunu dile getiren Nazan Öncel şunları söyledi;



Çok uzun zamandır aynı sahneyi bir kez daha paylaşmayı çok istiyorduk. bugüne kısmet oldu. Canım kardeşim sahneme renk kattı can kattı, gurur duydum. Bu alkışları sonuna kadar hakettiğini düşünüyorum” dedi. Nazan Öncel ikinci tribute albüm çalışmalarına çok yakınsa başlayacağının müjdesini verirken, İlk albümde yer alan tüm sanatçıların katılacağı bir lansman konseri yapmak istediğinide sevenleriyle paylaştı.