Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda ortaya çıkan genç sanatçı, ailesinin desteğiyle Bakü’de piyano ve şan dersleri almaya başladı. Ünlü devlet opera sanatçısı Fidan Kasimova’dan şan dersleri alan Eminzada, 13 yaşında benzersiz bir deneyim yaşadı. Dünyaca ünlü İtalyan tenor Robertino Loretti ile Loretti’nin Bakü konserinde düet yapma şansı yakalayan yetenekli müzisyen, hayatının bu düetten sonra tamamen değiştiğini belirtti. Düet sonrasında Loretti tarafından İtalya’daki çeşitli müzik festivallerine ve müzikal yarışmalara davet edilen Eminzada, kazandığı başarılarla sahne ışıklarına iyice ısındı.



Amerika deneyimi ve Grammy ödüllü besteci CarlaCarter (Karla Karter)



Lise eğitimi için Birleşik Devletler’e giden genç sanatçısonrasında Amerikan Müzik ve Drama Akademisi’ne kabul edilerek başarı silsilesine bir yenisini ekledi. Çeşitli organizasyonlara katıldı, müzikal gelişimini sürdürdü ve bir gün kendisini kırmızı halıda buldu. Kırmızı halı deneyimi ona Beyonce, Selena Gomez gibi dünya starlarıyla çalışan ünlü besteci Carla Carter’ı kazandırdı. Carla Carter ile birlikte sözlerini yazdıkları ilk teklisi Amerika’da ona ün kazandırdı ve büyük bir beğeni ile karşılandı. Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından özel olarak ödüllendirilen genç sanatçının ismi, Azerbaycan’ın prestijli müzikal derecelendirmesi kabul edilen Genç Yeteneklerin Altın Kitabı’na eklendi. Bu gelişmeler onu uluslararası bir yetenek haline getirdi.



Türkiye ve “Tutku”



Türkiye’de yayınlanacak olan yeni klibi için çok heyecanlı olduğunu belirten genç şarkıcı hazırlıklarının hızla devam ettiğini söyledi. “ En büyük hayalim kendi düşüncelerimi kendi müziğimle hedef kitleme iletmekti. Yaşadıklarım, iyi – kötü deneyimlerim, ülkem… Bunlar şarkı sözlerimin kaynağı. Hayatımdan beslenerek yazıyorum. Biçimsel olarak harmonikmelodilerle, geçişlerle farklılık meydana getirdiğimi düşünüyorum. Yeni şarkım için çok heyecanlıyım. Sözleri bana ait. Klip çekimleri devam ediyor. Parçayı tek kelimeyle ifade edersem bu tutku olur, tüm klip bu tek sözcük etrafında şekillenecek.” Şeklinde konuşan başarılı şarkıcı yeni klibinin Türk dinleyicileri tarafından beğeniyle karşılanacağını düşünüyor.



“İdolüm, bundan on sene sonraki Emin Eminzada “



Genç yaşına karşın büyük başarılara imza atan Emin Eminzada, ailesinin ve öğretmenlerinin en büyük destekçileri olduğunu ifade etti. Klasik müzikle eğitimine başlayan sanatçı, en büyük hayalinin insanlara kendi mesajını iletmek olduğunu ve şu an bunu yaparak aslında kendi hayalini yaşadığını söyledi. Bir idolü olup olmadığı konusunda ise en büyük idolünün verimli bir on sene geçirdikten sonraki hali olduğunu belirten Emin Eminzada, iddialı bir giriş yapacağının sinyallerini verdi.