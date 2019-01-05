Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın 'hakaret'suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Deniz Çakır'ın pazar akşamı ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine gidip yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çakır'ın alkollü olduğu ileri sürülmüştü.