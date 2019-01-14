Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural'ın hastalığının nüksettiği öne sürülmüştü. Kural, '2. Sayfa' programında o iddialara cevap verdi.

İşte Arda Kural’ın açıklamalarından satır başları…

"Alttan çekmiş görüntüyü, saçlarım dağınık. Yüzümde bir ifade var, canımın sıkkın olduğu bir zaman galiba. O anı yakalamış ve öyle göstermek istemiş. Basında da yanlış anlaşıldı fotoğraf. Birazcık tuhaf göstermiş beni. Neden yapmış bu paylaşımı bilmiyorum ama onu da düşünmüyorum. Çok önemli de değil."

"Kimse ile kavgam gürültüm yok, kimseyle bir rahatsızlığım yok. Sağlık durum iyi gidiyor. İlaçlarımı kullanıyorum mutluyum. İlaçlarımı ömür boyu kullanmam gerekiyor. Çok hasta değilim. Sıkıntılarım oluyor aşırı duyarlı olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum ama iyi durumdayım."

"Yıldız benim için çok özel bir insan, hayatımda hiçbir zaman unutamam. Unutamayacağımız şeyler de yaşadık zaten. Çok mutlu olduk, çok ağladık. Böyle şeyler söylemesi çok özel. Hem hoşuma gitti, hem biraz incindim, hem biraz düşündüm. Yeniden hatırladım onu, teşekkür ediyorum beni hatırladığı için."

"Uzun zamandır görüşmüyoruz. Görsem sarılır, öperim… Ailesi de çok iyi insanlar. Bana zor günlerimde ailem destek çıktı."

"'Psikoz' rahatsızlığımın tanısıydı. Yanlış bilmiyorsam biraz iyi niyetten toplumda, sosyal yaşamda zorlanmakla ilgili bir rahatsızlık. Çok gerçeksen çok kazanmıyorsun hayatta. İnsanlar haklı o denli gerçek olunmazdı."