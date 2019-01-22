Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 10 yaşındaki Ferdi Taha Tayfur’la daha fazla görüşmek için şahsi ilişki davası açtı. İstanbul 13. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya davacı Tayfur ve ile davalı Demir ile taraf avukatları katıldı. Alınan gizlilik kararı gereği kapalı oturumda görülen duruşma, yaklaşık bir dakika sürdü. Basına görünmemek için arka kapıdan çıkan Tayfur, basın mensuplarının soruları karşısında “Gizlilik ve yayın yasağı var” demekle yetindi. Duruşmada mahkemenin Ferdi Taha Tayfur’un pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verdiği iddia edildi.