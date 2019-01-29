Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş'in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Usta oyuncu için dua isteyen Akay, "Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki Menteş, İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde tutuluyor. Yalçın Menteş'in, ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Yalçın Menteş'in doktoru Tanju Ulufer, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, "Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir" dedi.