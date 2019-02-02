Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği fenomen yarışma programı Survivor 2019'da sürpriz bir değişiklik yaşandı. Survivor ile özdeşleşen isimlerden birisi olan Alp Kırşan, bu sene yarışmada yer almayacak. Survivor 2019'u Alp Kırşan'ın yerine ise eski bir yarışmacı sunacak.

HASRET BİTTİ

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019, bu akşam sevenleriyle buluşacak. Yunanistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Survivor 2019'u bu sene Acun Ilıcalı'yla birlikte sürpriz bir isim sunacak.

YENİ SUNUCUSU MURAT CEYLAN OLDU

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

ÖDÜL OYUNLARININ SUNUCULUĞUNU ÜSTLENECEK

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.