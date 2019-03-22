Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'nin Limon Film imzalı dizisi Avlu, güçlü oyuncular ve onların yeni hikayeleriyle izleyicisine sürprizler yapmaya devam ediyor.

DENİZ'İN GENÇLİK AŞKI

Ünlü oyuncu Ertan Saban, Avlu'ya katılıyor. Başarılı oyuncu gizemli geçmişi ile Avlu oyuncuları arasında yerini alacak. Ertan Saban, 'Oğuz Okan' karakteriyle 38. bölümde izleyiciyle buluşacak. Kimliği merak konusu olan Oğuz'un Deniz'in (Demet Evgar) gençlik aşkı olacağı konuşuluyor.

CEZAEVİNİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Adalet Bakanlığının izniyle, dizinin yönetmeni Yüksel Aksu ile aralarında Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece'nin de bulunduğu oyuncular, ilk olarak Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural, Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Nedim Elbistan, Kurum Doktoru Nurten Aydıner ile yapılan toplantıya katılmıştı. Avlu ekibi toplantının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmişti.