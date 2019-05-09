Bunlardan biride Hasan Küçükçetin oldu. Oyuncu Hasan Küçükçetin, geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, anlamlı projeye destek veren isimler arasına katıldı. Küçükçetin, topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, “Önümüzdeki aylarda yaz sıcakları çok olacak. Kapımızın önüne bir kap su koyalım. Hayvanları ihmal etmeyelim” derken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.
Ünlü oyuncudan örnek hareket
09.05.2019 - 16:07 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yürütülen, kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor.
Etiketler : Ünlü oyuncu,
623290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/623290.aspx
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