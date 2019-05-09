Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunlardan biride Hasan Küçükçetin oldu. Oyuncu Hasan Küçükçetin, geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, anlamlı projeye destek veren isimler arasına katıldı. Küçükçetin, topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, “Önümüzdeki aylarda yaz sıcakları çok olacak. Kapımızın önüne bir kap su koyalım. Hayvanları ihmal etmeyelim” derken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.