Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınladığı üç sezondur sayısız ödülün sahibi olan ‘SÖZ’, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen İletişim Ödülleri’nde üç ödüle birden layık görüldü. İstanbul Aydın Üniversitesi‘nde eğitim gören 40 bin öğrencinin oylamasıyla belirlenen 'İletişim Ödülleri’nde ‘SÖZ’ dizisi, ‘En İyi Dizi, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerinin sahibi oldu. Gerçekleştirilen törende ‘En İyi Dizi’ ödülünü dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın alırken, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Tolga Sarıtaş, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülü ise Keşanlı karakterine hayat veren Görkem Sevindik’e verildi. 'SÖZ' ekibi kendileri verilen 3 değerli ödül sonrası objektiflere birlikte poz verdi.