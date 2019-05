Türkiye Gazetesi

Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek. Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod'la evleneceklerini açıklayan Lopez'in evlilik öncesi çıktığı 'It's My Party' turnesinden önce sahneye çıkacak.

JENNIFER LOPEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna ve Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirecek.