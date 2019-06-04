Bayramı eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte ailesinin yanında geçiren Alişan, bulundukları evde elini öpen çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Buse Varol'un da eşinin elini öpüp para alması dikkatlerden kaçmadı.
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Bayramı eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte ailesinin yanında geçiren Alişan, bulundukları evde elini öpen çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Buse Varol'un da eşinin elini öpüp para alması dikkatlerden kaçmadı.
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