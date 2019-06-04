Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayramı eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte ailesinin yanında geçiren Alişan, bulundukları evde elini öpen çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Buse Varol'un da eşinin elini öpüp para alması dikkatlerden kaçmadı.