Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aranjörlüğü Aykut Terzi imzası taşıyan ve sözü müziği Fulya Ünal’a ait olan 3 adım müzik etiketiyle “Küt” isimli şarkısıyla müzik yolculuğuna hız veren güzel sanatçı zirveyi hak edeceğim ifadesinde bulundu. “Küt” isimli eserine Şener Çakır yönetmenliğinde birde performans klip’i çeken Fulya Ünal, sesi, yorumu yanında kamera karşısında tüm güzelliğini sergiledi. “Küt” isimli eğlenceli şarkısını en mutsuz olduğu anda yazdığını vurgulayan sevilen sanatçı Fulya Ünal “Müzik dünyasında ekip kurmak zor, benim gibi uçuk olmalı farklı düşünüp farklı hissetmeli, yeri gelince de ayakları yere basmalı zaten bu ekibi kurdun mu seni starlığa taşıyorlar. Ben nazara çok inanırım, birçok sanatçının nazardan yok olduğunu düşünüyorum, müziğini çok iyi yapan isimlerin yok olduğunu gördük ve gördüm. Benim tek korkum işime nazar değmesin, mutlaka başaracağım” dedi. Hayatını müziğe adadığını ifade eden sahnelerin deli dolu kızı Fulya Ünal, ben müzik için yaratılmışım, hayatımda müzik olmazsa bende olmam, en büyük arzum eserlerimle birlikte Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe gibi kalıcı olmak ve şarkılarımı yarınlara taşımak vurgusunu da sözlerine ekledi. Müzik dünyasına kısa bir aradan sonra “Küt” isimli şarkısıyla Küt diye giren Fulya Ünal, kendinden emin olarak yolunda yürüyor.