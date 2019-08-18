Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kurşun' adlı dizide 'Orhan' adlı bir savcıyı oynayacak olan Engin Altan Düzyatan'ın yeni yapımdan bölüm başına 200 bin TL alacağı konuşuluyor.

Engin Altan Düzyatan 'Diriliş Ertuğrul'dan bölüm başına 160 bin TL kazanıyordu.