Ege ve Akdeniz’de tiyatroseverlerle buluşmaya başlayan oyun yeni şehirlerde de görücüye çıkacak. 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya, 30 Ağustos’ta İzmir’de sergilenecek oyun ve turnenin son iki ayağı ise 1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da oynanacak. Usta oyuncu Uğur Yücel de sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile turneye devam ediyor. Önceki akşam Datça Amfi Tiyatro’da izleyicisiyle buluşan Yücel, esprilerileriyle beğeni topladı. Yücel, eylül ayından itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan turnesine devam edecek. İlk gösterisi 27 Eylül’de Hatay’da.
Ustalar turnede
26.08.2019 - 02:56 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük usta Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisiyle tekrar buluşturan, ‘Zengin Mutfağı’ oyunu, kış sezonu boyunca haftalarca kapalı gişe oynamıştı.
Etiketler : şener şen,uğur yücel,
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