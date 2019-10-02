Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

80’lerin merak uyandıran yeni mekanları

Seksenler dizisi eski sıcaklığından ve değerinden hiçbir şey kaybetmeden, usta oyuncu kadrosuna dahil olacak yeni isimlerle yoluna devam edecek.

Yayınlandığı dönem büyük beğeni toplayan dizinin bu sezonki en büyük değişikliği, mahalleye açılmak üzere olan ve dev bir perdenin arkasına saklanan yeni mekan olacak. Öncelikle yeni açılacak olan bu mekanın ne olacağı, içerisinde nelerin yer alacağı, mekanın kime ait olduğu gibi konular mahallelinin gündemini fazlasıyla meşgul edecek. Bu yeni mekan doğal olarak mahalleye yeni esnaf ve onların ailelerinin de katılması demek olacak.

Çekirdek ailemizde ise torunlar büyümekte, aile genişlemekte, Fehmi Baba her sıkıntıya rağmen ailesini bir arada tutmaya çalışmaktadır. Butik Ali, Kasap Bahtiyar, Pastacı Sami ve mahalleli bizi o günlere götürmeye, en güzel hatıraları gözümüzde canlandırmaya devam ederken yeni heyecanlarla mahallede hayat devam etmektedir.

Seyirci Seksenler’i çok istedi

Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven; ‘ Ben birçok dizi yaptım gerçekten Seksenler’deki geri dönüşü hiçbir dizimizde yaşamadık. Seyirci Seksenler’i çok istedi, biz zaten dünden hazırdık.’ şeklinde konuştu. Başarılı yapımcı ayrıca dizinin bu kadar çok sevilmesiyle ilgili olarak ‘Bu dizi evde muhabbeti artırdı. Seyrederken insanlar kendi hikâyelerini de anlatmaya başladı. Bizim mahallede de durum böyleydi ya da bizde başka türlüydü diye kendi dönemlerini hatırlayıp onları konuşmaya başladı. Sadece seyredilen bir şey olmaktan çıkıp iletişimi artırdı.’ dedi.

Yeni Seksenler hafta içi her gün

Yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla bu kez hafta içi her gün hayatımıza renk katacak olan Seksenler kısa zaman sonra izleyici karşısına çıkacak.

Seksenler, yeni bölümleriyle yakında TRT 1’de!