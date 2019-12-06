Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Sevgili Geçmiş, izleyicileri şoke eden bir kararla final kararı aldı. Sevgili Geçmiş, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu.

Bir mektupla hayatları değişen kız kardeşlerin hikâyesini anlatan dizi sezona hızlı bir giriş yapmıştı.. Medyaradar'ın haberine göre; başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

SENARİST VE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİ

Emre Kınay, Ece Uslu, Sevda Erginci, Melis Sezen,Burak Çelik, Seçkin Özdemir, Özge Özacar ve Elifcan Ongurlar'ın başrollerinde yer aldığı dizide geçtiğimiz hafta senarist değişikliği yaşanmıştı. Funda Alp'ten alınan senaryo, Gül Abus'a devredilmişti. İkinci değişiklik de gerçekleşti ve yönetmen koltuğunda oturan Aydın Bulut, yerini Osman Kaya'ya bıraktı. Ancak bu hamleler sonucu değiştirmedi.