Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Sayan "O Ses Türkiye Yarışması'ndaki finalisti olan ve sonrasında güzel sanatçıya iki yıl vokalistlik yapan Halil Polat'a verdiği sözü tutarak prodüktör olarak sözünü tuttu. Sözü ve müziği Mekin Özcan'a düzenlemesi Alper Atakan'a ait olan "Vuramam Sana" şarkısının klibi için genç şarkıcı Halil Polat yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçti. Kendine ait sözü ve besteleri de bulunan Halil Polat için Seda Sayan "Halil'in sesine ve yorumuna bayılıyorum. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

"Vuramam Sana"nın birde mesajı olduğuna dikkat çeken Halil Polat "Bu şarkı bir kadına kıyamamayı anlatıyor. Kadın anne demek, her kadın anne adayıdır. Kardeş demektir... Onlara kalkan el taş olsun. Bir kez daha 'Kadına Şiddete Hayır" diyorum...

Ünlülerden destek...

Seda Sayan'ın, Halil Polat'a prodüktör olarak verdiği desteğe ünlüler dünyasından birçok isimde katıldı. Şarkısını paylaşan Demet Akalın, Alişan, İrem Derici, Deniz Akkaya, Safiye Soyman gibi birçok ünlü isim oldu. Şarkısı çıktığı an itibariyle iTunes En Çok Dinlenen şarkılar, listesinde zirveden giriş yaparak, iTunes'ta, en çok dinlenen şarkılar listesinde Halil Polat "Vuramam Sana" ile ilk sıraya yerleşti…