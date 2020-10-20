Şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, "Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweeti silerek kafa karıştırdı.
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti
20.10.2020 - 17:36 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca şaşkına uğradı.
Etiketler : Alya,
740351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/740351.aspx
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