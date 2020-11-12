Kanal D'nin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeyi sürdürüyor. En uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar’ın yarın seyircileriyle buluşacak yeni bölümünde Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de izleyici karşısına çıkacak. Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gürsel ise yolları Hüsnü Başkomiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Diziye dâhil olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran oyuncu Gaye Gürsel, diziden bir kareyi "Bu cuma ben de Arka Sokaklar'dayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" notuyla paylaştı.
Arka Sokaklar kadrosuna iki yeni isim
12.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a iki isim daha dahil oldu
Etiketler : Arka Sokaklar,
746015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/746015.aspx
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