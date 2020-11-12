Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeyi sürdürüyor. En uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar’ın yarın seyircileriyle buluşacak yeni bölümünde Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de izleyici karşısına çıkacak. Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gürsel ise yolları Hüsnü Başkomiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Diziye dâhil olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran oyuncu Gaye Gürsel, diziden bir kareyi "Bu cuma ben de Arka Sokaklar'dayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" notuyla paylaştı.