Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor! Özcan Deniz, mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Günaydın'ın haberine göre; Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

İhtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eşinin kendisine ait evi gasbettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya "Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver" diye rest çekmişti.