Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu önceki gün marka elçisi olmak üzere Chaudhary Şirketler Grubu’yla anlaşma imzalamak için Pakistan’ın Lahor şehrine gitti. Sıkı koronovirüs tedbirlerinin alınmasıyla birlikte hayranları tarafından izdiham yaşanmaması adına 41 yaşındaki başarılı oyuncuyu, Pakistan ordusundan askerler korudu. Öte yandan Düzyatan, ülkenin Başbakanı Imran Khan’ın özel davetine de katıldı.