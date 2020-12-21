27'nci haftayı geride bırakan başarılı şarkıcı, eşi Kenan Koçak ile kızlarına Elif Özüm ismini vereceklerini sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı patik fotoğrafıyla duyurdu. Özbey bu paylaşımına “ELİF ÖZÜM... Burada kalsın istedim... İlerde nasıl özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa...” notunu düştü.
Merve Özbey, kızına koyacağı ismi hayranlarıyla paylaştı
21.12.2020 - 13:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sevilen şarkıcı Merve Özbey hamilelik haberiyle sevenlerinin yüzünü güldürmüştü.
Etiketler : Merve Özbey,
754555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754555.aspx
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