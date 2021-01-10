Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimler için Roma’ya giden oyuncu otel çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pandeminin yaşandığı bir süreçte İtalya'da vatandaşların Can Yaman'ı görmek için izdiham oluşturması ve salgın kurallarının hiçe sayılması büyük tepkilere sebep oldu. Sevenlerine kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki oyuncu sosyal mesafe kurallarını unutarak fotoğraf çektirdi. Bu sebeple ünlü oyuncuya Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 400 Euro para cezası kesildiği öğrenildi.