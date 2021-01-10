Çekimler için Roma’ya giden oyuncu otel çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pandeminin yaşandığı bir süreçte İtalya'da vatandaşların Can Yaman'ı görmek için izdiham oluşturması ve salgın kurallarının hiçe sayılması büyük tepkilere sebep oldu. Sevenlerine kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki oyuncu sosyal mesafe kurallarını unutarak fotoğraf çektirdi. Bu sebeple ünlü oyuncuya Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 400 Euro para cezası kesildiği öğrenildi.
Can Yaman’a İtalya’dan sosyal mesafe cezası
10.01.2021 - 11:56 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erkenci Kuş, Bay Yanlış, İnadına Aşk gibi dizilerle ünü yurt dışına taşan sevilen oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İtalya’da bir makarna firmasının yüzü olmak için sözleşme imzalamıştı.
Etiketler : Can Yaman,İtalya,
758905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/758905.aspx
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