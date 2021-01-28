Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin ana karakterlerinden biri olan Mert'i canlandıran Eren Vurdem, dizinin orijinali 'Doctor Foster'de olduğu gibi projeye veda etti. Başarılı oyuncunun canlandırdığı karakter izleyici tarafından pek sevilmiyordu.

‘Karakter amacına ulaşmış’

Diziden ayrılışını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerine duyuran Vurdem “Sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Hikâye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz. Sizlerden bol küfür yedim. Demek ki karakter amacına ulaşmış. Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup onlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikâyelerde en yakın zamanda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın” ifadelerine yer verdi.