Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında şarkıcı Alişan ile birlikte program sunan Demet Akalın ise eşinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı için canlı yayına çıkamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan “Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" ifadelerini kullandı.