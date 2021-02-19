Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 yaşındaki Akkaya’nın son paylaşımları ise sevenlerini korkuttu. Akkaya, Instagram üzerinden hastanede çektiği kareleri paylaşarak "Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım. Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükâfatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi” dedi.



‘İç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin’

Hastanede bir süre kalacağına da dikkat çeken Akkaya “Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor. Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan" açıklamasında bulundu.