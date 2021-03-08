Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Twitter ve Instagram hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan oyuncu Öztekin “İlk aşkım, Rasoş’um, babişim, dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘BİZ SENİ BEKLİYORUZ’

‘Türkiye’nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım’ diyen Öztekin “Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çok seviliyorsun babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum” notunu düştü.